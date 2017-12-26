Власти Тулы одобрили проект парка «Патриот»

Градостроительный совет Тулы рассмотрел вопрос о строительстве парка «Патриот-Тула» на улице Рязанской. Глава администрации Евгений Авилов заявил, что размещение подобных объектов допустимо.

На территории напротив Суворовского училища появится тематическая зона с дотами и окопами. Также там построят трехэтажное здание с 12-метровым фонарем на кровле в форме звезды. Предполагается площадка для выставки тяжелой техники и проведения парадов. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Напомним, в областной столице ранее началось возрождение берега реки Упы. Срок завершения работ — 2018 год. Проект предусматривает развитие речного берега вдоль Тульского кремля и прилегающих к нему улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади и сквера имени Мосина. Горожане вновь смогут гулять вдоль кремлевской стены. Запланировано очищение реки, а также появление ландшафтного парка с удобным выходом к воде, пешеходными мостами.