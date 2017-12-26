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Прокуратура требует снести аварийные дома в Ульяновской области

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Прокуратура Ульяновской области выявила многочисленные нарушения жилищного законодательства в Старомайнском и Новоспасском районах. 

Так, межведомственная комиссия в июне 2017 года заключила, что многоквартирный дом № 19 по улице Кооперативной в Старой Майне является аварийным и его надо снести. Однако здание даже не включили в соответствующую программу. Об этом сообщает 1ul.ru. Похожая ситуация сложилась в селе Репьевка и поселке Новоспасское. В суды направлены исковые заявления об обязательном сносе домов и уборке участков от строительного мусора. 

В России нет четкой схемы учета аварийных зданий. К такому выводу пришел центр ОНФ «Народная экспертиза». Аварийных домов на портале ГИС ЖКХ насчитывается 18 тыс. Однако на портале «Реформа ЖКХ» зданий, признанных таковыми только после 1 января 2012 года, оказалось на 22 тыс. больше. Из-за некорректных сведений возникают проблемы с планированием, что мешает использовать все возможности для улучшения жилищных условий. Для исправления ситуации Минстрой готовит законопроект о порядке учета аварийного жилья. 

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