Жительница ХМАО получит компенсацию за травму от упавшей остановки

Прокуратура ХМАО через суд добилась выплаты компенсации для пенсионерки, которая получила травмы на автобусной остановке в городе Урае. В мае 2017 года конструкция неожиданно упала, в результате женщина пострадала.

Установлено, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по монтажу и содержанию остановки общественного транспорта муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Урай». Пенсионерка получит 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

По данным технической экспертизы, остановочный комплекс находился в неисправном состоянии и не был как следует закреплен. Чиновники пытались оспорить решение суда, но им это не удалось.

Ранее Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение Чекмагушевского районного суда, постановившего взыскать с сельской администрации денежную компенсацию за моральный ущерб, причиненный 11-летнему мальчику, который пострадал из-за падения в колодец. Установлено, что в марте прошлого года, играя во дворе дома, ребенок провалился в засыпанный снегом колодец с ледяной водой. При падении мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение. Вытаскивали мальчика из колодца его друзья, игравшие рядом.



