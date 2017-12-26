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США ввели новые санкции против Северной Кореи

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Фото: Global Look Prees/Ron Sachs
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США расширили список санкций в отношении КНДР, пишет ТАСС. Новые ограничительные меры были добавлены против представителей руководства отдела военной промышленности и ЦК Трудовой партии Северной Кореи, говорится в заявлении минфина США.

Санкции были введены против заместителя руководителя военной промышленности и первого замруководителя департамента ЦК Трудовой партии КНДР.

22 декабря Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. Резолюция была подготовлена с учетом мнения российской стороны. Документ стал четвертой по счету резолюцией по данной проблематике, одобренной с начала года, и десятой за всё время рассмотрения ситуации вокруг КНДР в Совбезе ООН.

В МИД КНДР данные меры назвали актом агрессии и заявили, что в республике полностью отвергают новую резолюцию Совета Безопасности ООН.

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