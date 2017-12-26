Полиция в Самаре изучает данные видео с участием сотрудника ДПС

Самарская полиция изучает видео инцидента с наездом на человека, ролик размещен в интернете. Проверку проводит главное управление МВД по Самарской области, инцидент имел место в городе Нефтегорске.

Местные СМИ сообщили, что сотрудник ДПС на служебной машине наехал на человека и распылил ему в лицо слезоточивый газ. Сообщается, что таким образом сотрудник полиции повел себя после отказа гражданина прекратить видеосъемку.

Исполняющая обязанности начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Ольга Шелест рассказала ТАСС, что, если по итогам проверки действия сотрудников ДПС будут признаны противоправными, они понесут ответственность в соответствии с законом.

К ответственности привлекут и их руководителей, отметила она.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы приговорил к тюремному заключению трех бывших полицейских, которые не смогли предотвратить стрельбу у ресторана Elements на Рочдельской улице.