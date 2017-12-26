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Организаторов подпольного казино осудили в Астрахани

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В Астрахани предстали перед судом трое обвиняемых в организации подпольного казино. С марта  по август 2017 года участники преступной группировки обеспечивали работу незаконного заведения, в котором круглосуточно проводились азартные игры на игровых автоматах. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Подсудимым назначено наказание в виде 1,5 года исправительной колонии общего режима со штрафом от 300 до 400 тыс. рублей. Суд постановил уничтожить игровые автоматы, деньги, изъятые на месте происшествия, обращены в доход государства.

Ранее в декабре Сыктывкарский городской суд приговорил двух местных жителей к условным срокам лишения свободы за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. По данным надзорного ведомства, в период с 2015 по 2016 год двое молодых людей организовали в Сыктывкаре нелегальное игорное заведение в нежилом помещении одного из домов на Коммунистической улице, где в дальнейшем клиенты играли в азартные игры на деньги.

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