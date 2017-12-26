Итоги Года экологии подвели в Липецкой области

В течение 2017 года на природоохранные мероприятия в Липецкой области было потрачено 7,17 млрд рублей. В регионе зафиксировано снижение выбросов заводов на 1,5 тыс. т пыли, на 3 тыс. т метана и 21 т специфических веществ 1–2 класса опасности.

Предотвращенный экологический ущерб от захламления земель несанкционированными свалками достигает 62,5 млн рублей, от загрязнения земель агрохимикатами — 2,4 млн рублей. Об этом сообщает GOROD48.

В этом году жители Липецкой области в рамках акции, посвященной Году экологии, расчистили около 70 км берегов рек. Были исследованы 15 местных рек, на которых нашли более 170 несанкционированных свалок. На полигоны вывезено более 4 тыс. куб. м коммунальных отходов.