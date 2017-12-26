Президент повысил оклады российским судьям

Президент России Владимир Путин повысил оклады российским судьям. Повышение должностных окладов судей произойдет с 1 января 2018 года, говорится в соответствующем указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Повышение окладов на 4% коснется «судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ».

Ранее сообщалось, что размеры окладов российским военным вырастут с 1 января 2018 года.