Полицейским вручены ключи от новых квартир в Псковской области

Полицейским вручены ключи от новых служебных квартир в Великих Луках Псковской области.

Сегодня, 26 декабря, торжественно вручили ключи от служебных квартир сотрудникам полиции Великих Лук. Вручали ключи представители администрации города и региона, сообщила «Псковская лента новостей».

Квартиры уже с ремонтом и частично меблированы. Жить в служебных квартирах можно будет на протяжении службы в правоохранительных органах. Отмечается, что дом целиком построен специально для сотрудников полиции.