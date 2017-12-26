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Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию Фирташа в США

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Фото: РИА Новости
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Верховный суд Австрии удовлетворил апелляцию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на вердикт Апелляционного суда страны, который ранее разрешил его экстрадицию в США. Об этом сообщил представитель защиты предпринимателя.

Дмитрий Фирташ был арестован в Вене в 2014 году. Бизнесмена отпустили под подписку о невыезде после внесения залога в размере €125 млн.

«Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения», — приводит «Интерфакс» комментарий адвоката предпринимателя Лэнни Дэвиса.

Соединенные Штаты обвиняют бизнесмена в даче взятки с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения. В Испании добиваются его выдачи по обвинению в отмывании денег и создании криминальной группировки.

19 декабря Высший земельный суд Вены отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на отказ в экстрадиции Дмитрия Фирташа в Испанию.

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