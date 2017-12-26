Правительству определили вектор работы

Президент Владимир Путин принял участие в последнем заседании правительства в преддверии Нового года. Российский лидер обсудил с кабинетом министров итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных тем, на которые стоит обратить внимание. По словам главы государства, основной нерешенной проблемой осталось сокращение числа граждан, живущих на доходы ниже прожиточного минимума.

Рост экспорта российской продукции

Курс на импортозамещение был взят с 2014 года после введения взаимных санкций Россией и странами Запада. План правительства рассчитан до 2020 года и включает в себя несколько направлений. Например, сельское хозяйство. Основные показатели, которых нужно достичь, содержатся в «Доктрине продовольственной безопасности». Согласно ей, Россия должна обеспечивать себя ключевыми продуктами питания на 80–95% к 2020 году. Активная работа ведется и по линии развития IT-индустрии. По итогам реализации программы «Цифровая экономика» доля иностранного программного обеспечения и оборудования, которые закупают госорганы, должна снизиться до 10 и 50% соответственно.

Самые заметные успехи в этом году были достигнуты в замещении импорта, агропромышленном комплексе и развитии инфраструктурных проектов.

— Правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но, на мой взгляд, и более того: по сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы... При этом крупнейшим несырьевым экспортером стал отечественный агропром, что совсем недавно трудно было даже себе представить. А теперь это свершившийся факт, — констатировал президент.

По данным Банка России, в январе–октябре 2017 года внешнеторговый оборот России составил $473,6 млрд. Это на 25,1% больше, чем за такой же период прошлого года. Экспорт достиг $281,9 млрд (+25,8%), импорт — $191,7 млрд (+24%).

Снижение инфляции бьет рекорды

Отдельной благодарности от президента удостоились Центральный банк России и экономический блок правительства.

— Мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции, что, без всяких сомнений, является достижением последних лет и дает все основания полагать, что этот фундамент макроэкономический, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики, — сказал президент. — Это прежде всего, конечно, работа Центрального банка, но невозможно было это сделать без экономического блока правительства.

Согласно прогнозам Минфина, инфляция в России в 2017 году опустится до 2,5–2,6%. В 2018 году этот показатель ожидается на уровне 4%.

Несмотря на эти успехи, Владимир Путин считает большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, одной из главных нерешенных проблем. По словам президента, в 2000 году доля таких людей составляла около трети населения страны, в 2014-м таковых было 15 млн человек, а сейчас она выросла до 20 млн человек.

— Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, — они сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось. Перед нами стоит задача не только выйти на лучшие показатели последних лет, но и дальше, как я недавно говорил на съезде партии «Единая Россия», таргетировать бедность, — сказал президент.

Зарплаты врачей и учителей должны расти

Также властям необходимо выдержать заложенные параметры по зарплатам бюджетников. Президент заявил, что доходы не должны снижаться. Особое внимание стоит обратить на заработки преподавателей школ и вузов, а также врачей.

— Мы обсуждали этот вопрос с министром финансов, и Министерство финансов тоже согласно: нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время или окончательно должны быть достигнуты в 2018 году, — по уровню заработной платы в бюджетной сфере. Имею в виду преподавателей школ, высших учебных заведений, имею в виду врачей, и вообще область здравоохранения, и всё, что мы делали в этой сфере за последние годы, — сказал Владимир Путин.

Глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на заседании, поблагодарил президента за поддержку и оценку работы кабмина.

— Хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах, — сказал премьер-министр.

Эксперты убеждены, что в 2018 году рост экономики ускорится.

— Для этого необходим рост инвестиций и потребительских расходов, дешевое кредитование, — заявил замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

Инфляция в этом году находится ниже своего потенциального уровня, добавил он. Это связано со стабильным курсом рубля и хорошим урожаем.

По словам президента, у правительства еще много задач. При этом глава государства отметил, что есть все основания полагать, что их будут решать эффективнее, если удастся сохранить стиль работы, который сложился за последние несколько лет.