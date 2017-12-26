После запуска «умных сетей» на Валдае нарушилось электроснабжение

В Валдайском районе Новгородской области 25 декабря стартовал первый этап проекта научно-технологической инициативы «Энерджинет» по созданию так называемых умных сетей (Smart Grids). Планируется повысить надежность и качество энергоснабжения.

Как сообщает «Новгород.ру», на следующий день более 2 тыс. жителей 112 населенных пунктов в Валдайском, Демянском, Хвойнинском и Любытинском районах остались без света. Налипание мокрого снега и шквалистый ветер привели к повреждению вязок и обрывам проводов на воздушных линиях электропередачи.

Подача электричества в социально значимые объекты не прекращалась. В аварийно-восстановительных работах участвуют 140 специалистов.

Портал iz.r писал, что 20 декабря большая часть жилых домов и административные здания, расположенные в центре Кемерово, были отрезаны от электроэнергии после аварии на подстанции. Без света оказались в том числе здания областной администрации, кемеровской мэрии, главпочтамт.