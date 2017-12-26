Движение автобусов скорректируют 31 декабря в Благовещенске, сообщила пресс-служба администрации города.

На площади Ленина будут введены ограничения для транспорта 31 декабря. С 18:00 будет закрыт отрезок от улицы Пионерской до улицы Шимановского, ограничения будут действовать до 20:30 этого же дня. Общественный транспорт в это время будет ходить по параллельным улицам, сообщила Амурская служба новостей.

Ограничения будут связаны с фейерверком в честь Нового года. Начнется он в 19:56 и продлится 4 минуты. Затем в 20:00 эстафету примет другой берег Амура, на котором расположен китайский город Хэйхэ. Салют, подарок от народного правительства города, продлится 30 минут.