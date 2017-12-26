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Uber объявила о продаже подразделения по лизингу автомобилей в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Американский онлайн-сервис заказа такси Uber объявил о продаже в США бизнеса по лизингу автомобилей Xchange Leasing. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, подразделение компании приобретет американский стартап Fair, который также владеет онлайн-площадкой по торговле автомобилями и их сдаче в аренду. Активы Xchange Leasing насчитывают около $400 млн, во владении подразделения находятся 30 тыс. автомобилей, сообщает ТАСС.

Как отмечает газета, сервис лизинга автомобилей оказался убыточным. Руководство компании собиралось таким образом привлечь в штат новых водителей, у которых не хватало средств, чтобы приобрести собственные машины. При этом многие клиенты Xchange Leasing в итоге вернули компании автомобили в плохом техническом состоянии.

2 декабря три топ-менеджера Uber сообщили об уходе в отставку на фоне обвинений о краже данных клиентов.

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