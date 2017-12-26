Выделено 3,5 млрд рублей на развитие дорог в Нижнем Новгороде

Выделено 3,5 млрд рублей на три года на развитие инфраструктуры дорог в Нижнем Новгороде, об этом говорится в постановлении администрации города.

На воплощение в жизнь программы по развитию современной и эффективной инфраструктуры дорог городским бюджетом было предусмотрено 3,5 млрд рублей на три года. 2018 год — 1,21 млрд, 2019 год — 1,15 млрд и 2020 год — 1,14 млрд рублей, сообщило ИА «НьюсНН».

Программа предусматривает собой увеличение пропускной способности дорог, обеспечение беспроблемного подъезда к транспортным узлам — аэропорту, речному порту, станции железной дороги, улучшение технического состояния дорог в целом в городе.

Окончание ввода в эксплуатацию новой транспортной системы планируется после завершения ЧМ. Весь комплекс работ завершат в конце 2018 года.