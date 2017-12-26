Шохин отметил положительное влияние санкций на программу амнистии капитала

Санкции стран Запада в отношении российского бизнеса станут стимулом для деофшоризации экономики, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По мнению главы РСПП, ограничительная политика других государств также повысит популярность процедуры амнистии выведенных за рубеж капиталов после ее продления.

«Первый позитивный аргумент — видно, что амнистия не является способом зацепить за что-то другое, в том числе (со стороны. — iz.ru) правоохранителей, во-вторых, санкционные режимы должны подтолкнуть обладателей капитала», — приводит ТАСС комментарий Александра Шохина.

Кроме того, президент РСПП отметил, что продление амнистии и февральская санкционная программа станут стимулом для репатриации капитала. Он также напомнил о предложении президента России Владимира Путина освободить от повторной уплаты налогов тех, кто ранее уже платил налоги в других юрисдикциях.