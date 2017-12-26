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Из национального архива Великобритании пропали тысячи документов

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Фото: Wikimedia.com/The National Archives
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Тысячи документов не были возвращены в национальный архив Великобритании государственными служащими, взявшими их.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, пропали, в частности,  документы о войне между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими островами в 1982 году и этнополитическом конфликте в Северной Ирландии.

Среди пропавших документов — письмо с призывом к вооруженному восстанию в адрес английских коммунистов, якобы написанное председателем исполкома Коминтерна Григорием Зиновьевым.

Ранее сообщалось, что правительство США и американский президент Джон Кеннеди в 1962 году всерьез рассматривали возможность развязывания войны с Советским Союзом. Такие сведения содержатся в очередной порции рассекреченных и опубликованных национальным архивом США документов об убийстве Кеннеди.

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