Из национального архива Великобритании пропали тысячи документов

Тысячи документов не были возвращены в национальный архив Великобритании государственными служащими, взявшими их.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, пропали, в частности, документы о войне между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими островами в 1982 году и этнополитическом конфликте в Северной Ирландии.

Среди пропавших документов — письмо с призывом к вооруженному восстанию в адрес английских коммунистов, якобы написанное председателем исполкома Коминтерна Григорием Зиновьевым.

Ранее сообщалось, что правительство США и американский президент Джон Кеннеди в 1962 году всерьез рассматривали возможность развязывания войны с Советским Союзом. Такие сведения содержатся в очередной порции рассекреченных и опубликованных национальным архивом США документов об убийстве Кеннеди.