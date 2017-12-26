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Суд в Москве отправил под стражу обвиняемого в терроризме уроженца Киргизии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Лефортовский суд Москвы арестовал уроженца Киргизии, обвиняемого в разработке оружия массового поражения и участии в террористической организации. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«Лефортовский суд 7 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 февраля 2018 года в отношении Абдухалилова», — приводит ТАСС ее заявление.

Выходца из Киргизии обвиняют по двум статьям УК РФ: ст. 355 (Разработка оружия массового поражения), ч. 3 ст. 205 (Террористический акт) и ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации).

26 декабря Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного срока.

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