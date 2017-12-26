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Пенсионер угрожал облить кислотой администратора офиса микрозаймов

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Тамбовские полицейские раскрыли разбойное нападение на микрофинансовую организацию на улице Советской. Около полудня 25 декабря в офис зашел пожилой мужчина. Он достал из пакета стеклянную бутылку с надписью «Кислота». Угрожая облить администратора едкой жидкостью, налетчик похитил 18 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», вскоре был задержан 76-летний подозреваемый. Бутылка с кислотой отправлена на экспертизу. После проверки будет принято процессуальное решение. 

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выпустила разъяснения в связи с использованием паспортных данных граждан для незаконного оформления микрозаймов на других лиц. «Если граждане столкнулись с фактами взыскания задолженности по кредиту, полученному по их паспортным данным другими лицами, они могут обратиться с жалобой в Роскомнадзор», — говорится в сообщении. Утерянные документы, скан-копии и ксерокопии паспортов используются злоумышленниками для оформления незаконных микрозаймов. 

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