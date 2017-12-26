Прямой эфир

Союз композиторов выразил соболезнования семье Шаинского

0
Фото: ТАСС/Владимира Савостьянова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Союза композиторов выразило соболезнования семье и близким Владимира Шаинского и назвало его уход из жизни невосполнимой утратой.

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни в ночь на 25 декабря в одной из больниц США. По словам, его сына, причиной смерти, в частности, послужила перенесенная музыкантом онкологическая операция.

В Союзе композиторов отметили, что музыку Шаинского будут любить еще много поколений, сообщает ТАСС. «За свою жизнь он написал более 400 песен, многие из которых знают и любят несколько поколений в нашей стране и за рубежом», — отметили в Союзе.

Актеры и музыканты выражают свои соболезнования близким Шаинского. Лев Лещенко заявил, что ушедший из жизни композитор был удивительным человеком и олицетворял собой целую эпоху, Михаил Боярский назвал музыку Шаинского необходимой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гладков назвал любимую песню Владимира Шаинского
Боярский назвал музыку Шаинского необходимой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017