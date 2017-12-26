Союз композиторов выразил соболезнования семье Шаинского

Руководство Союза композиторов выразило соболезнования семье и близким Владимира Шаинского и назвало его уход из жизни невосполнимой утратой.

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни в ночь на 25 декабря в одной из больниц США. По словам, его сына, причиной смерти, в частности, послужила перенесенная музыкантом онкологическая операция.

В Союзе композиторов отметили, что музыку Шаинского будут любить еще много поколений, сообщает ТАСС. «За свою жизнь он написал более 400 песен, многие из которых знают и любят несколько поколений в нашей стране и за рубежом», — отметили в Союзе.

Актеры и музыканты выражают свои соболезнования близким Шаинского. Лев Лещенко заявил, что ушедший из жизни композитор был удивительным человеком и олицетворял собой целую эпоху, Михаил Боярский назвал музыку Шаинского необходимой.