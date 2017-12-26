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Поезда из Калининграда в Гданьск и Клайпеду пустят после Нового года

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На новогодних каникулах из Калининграда в Гданьск и Клайпеду будут пущены первые поезда. Это будут тестовые поездки, сообщает Калининградская пригородная пассажирская компания.

Так, на 5 января назначен поезд сообщением Калининград–Мамоново–Бранево–Гданьск–Гдыня. Калининград.ру со ссылкой на КППК уточняет, что до Бранево перевозку пассажиров будет осуществлять российская компания, а от Бранево — уже польский железнодорожный перевозчик. Обратный рейс назначен в тот же день.

Уточняется, что проезд по территории Калининградской области до государственной границы будет стоить 89 рублей. За проезд от Бранево до Гданьска и Сопота придется заплатить 27,6 злотых, до Гдыни — 29,2 злотых. Билеты можно приобрести только в поезде, заплатив за них польской валютой.

Что касается поезда до Клайпеды, то его отправят 5 и 7 января. Пересадка из поезда КППК в состав литовского перевозчика будет происходить на станции в Советске. Билет от Калининграда до Советска обойдется 214 рублей, от Советска до Клайпеды — в €17. В обратном направлении поезд проследует уже 7 января и 9 января.

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