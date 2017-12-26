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Ушел из жизни Владимир Шаинский. Это очень и очень печально, потому что детские композиторы, конечно, есть, но нет таких, каким был Владимир Яковлевич. И неизвестно, появятся ли когда-нибудь…

Он был настоящим народным композитором, по-настоящему великим. Многие поколения детей не могли обойтись без его песен. Они еще долго будут звучать. Далеко не у всех композиторов и не у всех авторов песни живут так долго, как у него. Они будут звучать долго и ясно, потому что без них никак.

Владимир Яковлевич был человеком очень веселым и общительным. Любил пошутить. Я никогда не видел, чтобы он был грустным. Видимо, поэтому у него так здорово получались детские песни: даже в преклонном возрасте он в душе оставался ребенком. В этом и состоял его секрет.

Я не скажу, что мы дружили. Но встречались, пересекались на разных концертах, он меня хорошо знал. Мы были люди разного ранга: он — знаменитость, а я — лишь небольшая «известность». Но он всегда был со всеми доброжелателен. В то время я жил недалеко от Центрального рынка, неподалеку жил и Владимир Яковлевич. На этом рынке на Цветном бульваре я частенько его видел. Там работал продавец мяса, и когда Шаинский однажды у него что-то покупал, тот сказал ему, что пишет стихи. Владимир Яковлевич тут же ответил: «Ну-ка, давай, что там есть у тебя!» И продавец отдал ему тетрадку, в которой был стих «Травы, травы». Шаинский тут же написал песню, а спел ее Геннадий Белов, тоже уже ушедший… Песня стала очень популярной. После этой истории продавцу мяса еще долго предлагали бросить свое дело и пойти в серьезные поэты. 

Да, у Шаинского были не только детские, но и замечательные взрослые песни. Когда я работал в «Самоцветах», мы исполняли много его произведений. Как-то он умел найти цепляющий крючочек, его мелодии хотелось петь. Сейчас просто нет таких композиторов. С ним окончательно ушла эпоха добрых песен. Теперь всё поменялось, песни не запоминаются, за столом не поются. А если поются, то таких композиторов, как Шаинский.

Я немного общаюсь с его женой Светланой, она замечательная женщина. Очень красивая. Она много лет провела вместе с этим гением и знает его как никто другой, досконально. Искренне скорблю вместе с ней. 

Не хочется говорить пафосно, но я правда скорблю со всем народом: и российским, и украинским, и белорусским. Советским. Наши братские народы вместе должны искренне жалеть о том, что он ушел, потому что на его музыке выросли все.

Автор — композитор, аранжировщик, саксофонист, участник ВИА «Самоцветы»

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