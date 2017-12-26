Женщина осуждена на три года за кражу материнского капитала на Алтае

Женщина осуждена на три года за кражу материнского капитала в 7 млн рублей в Бийске в Алтайском крае, сообщила прокуратура региона.

Жительница города Бийска обвинялась в краже материнского капитала у 15 семей на общую сумму в 7 млн рублей. Преступления были совершены в период с 2013 по 2015 годы. По решению суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в колонии общего режима. Также ей было предписано выплатить обманутым семьям деньги в размере 3,5 млн рублей, остальные 3,5 млн она уже выплатила добровольно, сообщило ИА FlashSiberia.

В 2013 году женщиной была создана компания, где она числилась директором. Злоумышленница заключала фиктивные договоры займа с жителями сельской местности, исключительно у которых был материнский капитал. При заключении договора потерпевшие писали доверенность на ее имя, позволявшую ей распоряжаться их средствами. Осужденная забирала деньги, числившиеся за материнским капиталом, и тратила их на свое усмотрение.