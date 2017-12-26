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Зеленые зоны Рязани защитили от застройки

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Мораторий на сокращение размеров парков и скверов продлен в Рязани до августа 2018 года. Решение приняли депутаты городской думы. В будущем срок действия запрета может быть продлен еще на какое-то время. Не исключено, что он станет бессрочным.

Для принятия решения специалисты в ближайшее время начнут аудит парков, чтобы актуализировать информацию о давно существующих и появившихся недавно зеленых зонах, отмечает РИА «7 новостей».

Некоторые СМИ пишут, что в поселке Дягилево под Рязанью существует острая проблема с застройкой. На месте парка может быть построена многоэтажка, против чего активно выступают местные жители. В октябре вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков потребовал приостановить действие разрешения на строительство. 

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