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Оклады российских военных вырастут с 1 января

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Размеры окладов российским военным повысило правительство, довольствие военнослужащих вырастет с 1 января 2018 года. Соответствующее постановление кабмина, подписанное премьером Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Оклады военных вырастут в 1,04 раза, повышение коснется как контрактников, так и призывников, сообщает RT. Будут повышены "размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву».

Ранее сообщалось, что большинство россиян (88%) с одобрением относятся к деятельности ВС РФ и хотели бы видеть своих близких родственников в рядах военнослужащих (68%).

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