Роскомнадзор потребовал разъяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова

Во вторник, 26 декабря, Роскомнадзор направил запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

Профиль Кадырова в Instagram перестал работать 23 декабря, не работает также его страница в Facebook.

В Чечне считают, что «подлую диверсию» в виде блокировки аккаунтов Кадырова совершили «по указке Госдепа США».