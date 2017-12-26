Роскомнадзор потребовал разъяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова
Во вторник, 26 декабря, Роскомнадзор направил запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».
Профиль Кадырова в Instagram перестал работать 23 декабря, не работает также его страница в Facebook.
В Чечне считают, что «подлую диверсию» в виде блокировки аккаунтов Кадырова совершили «по указке Госдепа США».