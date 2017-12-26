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Роскомнадзор потребовал разъяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Во вторник, 26 декабря, Роскомнадзор направил запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

Профиль Кадырова в Instagram перестал работать 23 декабря, не работает также его страница в Facebook.

В Чечне считают, что «подлую диверсию» в виде блокировки аккаунтов Кадырова совершили «по указке Госдепа США».

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