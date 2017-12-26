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Перинатальный центр в Якутске готовится к открытию

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Госкорпорация «Ростех» завершила строительство перинатального центра на 130 мест в Якутске. Сейчас объект проходит процедуру лицензирования и готовится к передаче в собственность региона. Общая стоимость строительства и технического оснащения составила более 3,5 млрд рублей.

Как сообщает ИА SakhaNews, многие материалы и технологии, использованные на объекте, применялись в Якутии впервые. В ближайшее время центр должен принять первых пациентов.

На строительство перинатального центра было выделено порядка 3 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей — средства федерального фонда обязательного медицинского страхования. Порядка 798 млн рублей выделило якутское правительство.

В семиэтажном здании общей площадью 30,35 тыс. кв. м будут располагаться стационар на 130 коек, консультативно-диагностическое отделение на 150 посещений в смену, отделения реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных, а также отделение катамнеза для детей раннего возраста.

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