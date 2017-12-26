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Подростки из ижевской колонии нанесли себе порезы

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Управление ФСИН по Удмуртии проводит проверку после инцидента в Ижевской воспитательной колонии. Там девять подростков нанесли себе порезы на предплечьях.

ИА «Сусанин» напоминает, что инцидент произошел накануне, 25 декабря. Сейчас всем участникам акции оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. Учреждение функционирует в штатном режиме, утверждают в ведомстве.

В результате проверки установлено, что действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер. Так подростки хотели добиться послаблений в условиях содержания, уверены в УФСИН.

Портал iz.ru 25 июля сообщал о том, что заключенные колонии под Нижним Тагилом устроили голодовку. От приема  пищи в столовой отказались 14 осужденных. Так они протестовали против действующего в колонии режима.

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