Подростки из ижевской колонии нанесли себе порезы

Управление ФСИН по Удмуртии проводит проверку после инцидента в Ижевской воспитательной колонии. Там девять подростков нанесли себе порезы на предплечьях.

ИА «Сусанин» напоминает, что инцидент произошел накануне, 25 декабря. Сейчас всем участникам акции оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. Учреждение функционирует в штатном режиме, утверждают в ведомстве.

В результате проверки установлено, что действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер. Так подростки хотели добиться послаблений в условиях содержания, уверены в УФСИН.

Портал iz.ru 25 июля сообщал о том, что заключенные колонии под Нижним Тагилом устроили голодовку. От приема пищи в столовой отказались 14 осужденных. Так они протестовали против действующего в колонии режима.