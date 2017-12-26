Президент присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИДа Марии Захаровой новый дипломатический ранг. В указе президента говорится, что Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает телеканал «Звезда». Захарова ранее была обладателем ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала пранк с постпредом США при ООН Никки Хейли.