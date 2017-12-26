В Петербурге скончался генконструктор подлодок «Антей»

Генеральный конструктор атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами 949 «Антей» Игорь Баранов скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в ЦКБ «Рубин».

Как уточняет ТАСС, Баранов ушел из жизни 25 декабря из-за тяжелой болезни. Он продолжал работать почти до последних своих дней.

Конструктор родился в 1932 году в Ташкенте. Свою карьеру в ЦКБ «Рубин» он начал в 1955 году, в 1977 году он был назначен главным конструктором. Генеральным конструктором он стал в 1994 году.