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В Петербурге скончался генконструктор подлодок «Антей»

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Фото: ТАСС/Сергея Смольского
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Генеральный конструктор атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами 949 «Антей» Игорь Баранов скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в ЦКБ «Рубин».

Как уточняет ТАСС, Баранов ушел из жизни 25 декабря из-за тяжелой болезни. Он продолжал работать почти до последних своих дней.

Конструктор родился в 1932 году в Ташкенте. Свою карьеру в ЦКБ «Рубин» он начал в 1955 году, в 1977 году он был назначен главным конструктором. Генеральным конструктором он стал в 1994 году.

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