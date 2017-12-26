Женщина похитила мобильный телефон у дальнобойщика в Псковской области

Женщина похитила мобильный телефон у дальнобойщика из Латвии в Великолукском районе Псковской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по области.

Инцидент произошел в промежутке между 24 и 25 декабря в одном из кафе на проспекте Гагарина. Местная жительница 36 лет, находясь в кафе, похитила у водителя-дальнобойщика, 48-летнего мужчины из Латвии, мобильный телефон, который он положил на столик заведения, сообщило Псковское агентство информации.

Потерпевший, заметив пропажу, сразу же обратился в правоохранительные органы. Подозреваемая была задержана, похищенное изъяли. По факту произошедшего проводится проверка.