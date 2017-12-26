Строительство цирка в Пензе разморозят в начале 2018 года

Власти Пензенской области решили разморозить процесс строительства цирка в столице региона. Он возобновится в первой половине 2018 года, после проведения электронных торгов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, проект уже прошел госэкспертизу.

Как напоминает ИА «Пенза-пресс», строительство цирка началось еще в 2012 году. Оно затянулось из-за проблем с проектно-сметной документацией. Сейчас здание готово на 70%. Директор Росгосцирка Дмитрий Иванов в июле посетил Пензу и сказал о том, что объект решено достроить.

В середине ноября губернатор Пензенской области сообщил, что из федерального бюджета на завершение строительства цирка будет переведено более 1,3 млрд рублей. В свою очередь, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич пообещал, что новое здание будет введено в эксплуатацию до 2020 года.