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Прокуратура проверит обстоятельства гибели ватерполиста из Волгограда

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Прокуратура Нижнего Новгорода подключилась к выяснению обстоятельств гибели юного волгоградского ватерполиста. Расследование ведет СУ СКР по Нижегородской области. Пока следователи ждут результата экспертиз, прокуратура даст оценку действиям организаторов соревнований, во время которых погиб 14-летний спортсмен.

ИА «НовостиВолгограда.ру» напоминает, что инцидент произошел 16 декабря, во время соревнований второго тура молодежного первенства России по водному поло, которые проходили в Дзержинске Нижегородской области. В них принимали участие и спортсмены из Волгограда.

Несколько ватерполистов поднялись на трибуну, чтобы оценить игру будущих соперников. Внезапно одному из них, капитану волгоградской команды, стало плохо, он потерял сознание.

До приезда медиков экстренную помощь мальчику пытались оказать медсестра и тренеры. Однако специального оборудования у них не было, и спортсмен скончался до приезда «скорой». По неподтвержденным данным, у мальчика произошел разрыв крупного сосуда сердца.

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