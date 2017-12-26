В Москве умерла глава компании — организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе

В Москве на 65-м году жизни скончалась Майя Кобахидзе, глава Комитета индустриальных телевизионных премий — компании — организатора премии ТЭФИ. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщила пресс-секретарь премии Наталья Уварова.

О причинах смерти Кобахидзе не сообщается. Отмечается, что она работала первым замминистра культуры Грузии, директором департамента господдержки искусства и культуры Минкультуры РФ, а также директором Федерального агентства по культуре и кинематографии.

Портал iz.ru во вторник, 26 декабря, сообщал о смерти основателя компании — агрегатора предложений по авиабилетам Aviasales Константина Калинова.