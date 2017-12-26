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Курчатов стал одним из участников проекта «Безопасный город»

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Внедрение системы «Безопасный город» продолжается в Курской области. Участником пилотного проекта стал город Курчатов. Там прошло выездное совещание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по подключению систем жизнеобеспечения города в аппаратно-программный комплекс.

Члены группы посетили единую дежурно-диспетчерскую службу Курчатова. Они увидели, как действует комплекс, на примере события «Пожар на объекте с массовым пребыванием людей».

«Курская правда» сообщает, что уже сейчас на территории Курчатова действуют 15 видеокамер, которые заведены на единую диспетчерскую. До конца года в рамках проекта должны быть установлены еще четыре камеры.

Предполагается, что «Безопасный город» значительно повысит уровень безопасности жителей. Он позволяет объединять информацию, которая поступает от различных систем, в единую базу. В итоге время реагирования экстренных служб на экстренные события снижается, а их негативные последствия минимизируются.

В конце июля замглавы МЧС Александр Чуприян заявлял о том, что в регионах внедрение системы «Безопасный город» затягивается. Пока программа активно реализуется только в Курской, Архангельской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском крае и Республике Алтай.

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