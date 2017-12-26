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Новый бронеавтомобиль испытали на Украине

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Испытания нового специализированного бронированного автомобиля «Варта-Новатор» прошли в Нацгвардии Украины, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в сложных условиях бездорожья», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В МВД Украины отметили, что новая модель, в отличие от автомобиля «Варта», имеет более компактные размеры и легкий вес. Кроме того, экземпляр оснащен дополнительными опциями, которые, как сообщается, обеспечивают комфорт и безопасность экипажа.

В октябре спикер украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что Украина успешно испытала противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф».

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