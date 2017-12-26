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В Подмосковье открыли 53 новых предприятия в 2017 году

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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На территории Подмосковья в этом году было открыто 53 новых предприятия, сообщил глава региона Андрей Воробьев на Высшем совете Московской области.

«В этом году у нас открылось 53 новых завода, фабрики, предприятия. Важно, что к нам присоединились флагманы мировой промышленности», — приводит его слова телеканал «360»

Он пояснил, что особенно порадовала Дубна — в город пришли 20 новых резидентов. 

По словам губернатора, всего в области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест, в экономику инвестируют 650 млрд рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Воробьев рассказал о росте экономики Подмосковья на 3,2%. Однако, он обратил внимание на то, что что бюджет всё еще «недостаточен для такого большого региона».

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