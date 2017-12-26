Напоившая младенца водкой мать пойдет под суд в Челябинской области

Прокуратура Красноармейского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы села Русская Теча. Женщина обвиняется в том, что поила своего шестимесячного сына водкой из бутылочки.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», женщине предъявлены обвинения по статьям «Неисполнение родительских обязанностей» и «Жестокое обращение с детьми».

Следствие установило, что женщина в мае, чтобы успокоить плачущего сына, стала поить его водкой из ложки и детской соски. В результате ребенок погиб. В его крови был обнаружен этиловый спирт в токсических концентрациях 7,7% промилле. Это вызвало расстройство жизненно важных функций организма. Как показало расследование, мать до этого как минимум дважды таким образом усыпляла своего ребенка.

Женщина полностью признала свою вину. Она ходатайствует о рассмотрении своего дела в особом порядке, поскольку является матерью еще двух детей — девятилетней дочери и трехлетнего сына.

В середине августа жительницу Пензенской области приговорили к 200 часам обязательных работ и ограничили ее родительские права за жестокое обращение со своими детьми. Как показала прокурорская проверка, женщина морила детей голодом, содержала в опасных условиях и не проводила гигиенические процедуры.