Автобус протаранил столб в Саратове

Автобус протаранил столб в Заводском районе Саратова, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария произошла сегодня утром, 26 декабря, около 08:10 на проспекте Энтузиастов. Автобус, под управлением 32-летнего мужчины, въехал в столб. По словам водителя, его подрезала машина, сообщило ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три женщины 21, 41 и 72 лет и мужчина 40 лет. Прибывшая на место происшествия скорая помощь забрала их в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины аварии выясняются.