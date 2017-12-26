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Памфилова сочла чудовищной реакцию «либералов» на отказ Навальному в регистрации

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Фото : ТАСС/Фадеичев Сергей
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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова ужаснулась из-за реакции «либеральной общественности» на отказ комиссии зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального и журналиста Олега Лурье в качестве участников президентских выборов в 2018 году.

«Очень много комментариев по вчерашнему нашему решению по поводу того, что мы отказали по статье «судимость» двум соискателям Лурье и Навальному в регистрации. И был один из комментариев Ксении Анатольевны (Собчак) о том, что это чудовищно несправедливо. Я позволю себе ответить. Я считаю, что чудовищно то, что наша либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо», — заявила Памфилова.

Она также добавила, что закон может быть несправедлив, однако совершенствовать его должны законодатели. «Наша задача действовать жестко и четко по тому законодательству, которое есть», — заключила председатель ЦИК.

25 декабря ЦИК отказала Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента из-за непогашенной судимости по тяжкой статье «Присвоение и растрата». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. В соответствии с действующим законодательством участвовать в выборах главы государства не могут лица, осужденные за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие неснятую и непогашенную судимость за эти преступления на день голосования.

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