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ГАЗ объявил о неиспользовании тормозов водителем автобуса в Москве

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Эксперты компании-производителя «Группы ГАЗ» пришли к заключению, что водитель пассажирского автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве 25 декабря, не использовал ни одну из тормозных систем.

Специалисты выразили уверенность, что если бы сработал хоть один из тормозов автобуса, то транспортное средство обязательно бы остановилось. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что обнародованные «ГАЗом» данные противоречат версии водителя, заявившего, что он пытался затормозить.

Автобус ЛИАЗ-5292.60, попавший в ДТП, оснащен тормозной системой с двумя уровнями резервирования при отказе, добавляет «Газета.ру». После ДТП с участием автобуса в Москве состоялась проверка технической исправности всего автобусного парка, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, проверка коснулась и готовности водителей, выходящих в рейсы.

Столичный мэр Сергей Собянин обратился на совещании правительства Москвы во вторник к руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову с просьбой усилить контроль за состоянием автобусов и готовностью водителей в предпраздничные и праздничные дни.

25 декабря в Москве автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар». В ДТП погибли четыре человека, девять пострадавших госпитализированы.

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