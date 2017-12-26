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Исполком Казани оштрафовали за Сабантуй в Париже

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Районный суд Казани оставил в силе решение Федеральной антимонопольной службы, которая наложила штраф на главу управления культуры исполкома Казани. Азат Абзалов наказан на 30 тыс. рублей за нарушения при организации Сабантуя в Париже.

Как уточняет ресурс ProKazasan.ru, организовал праздник Всемирный конгресс татар. 10 млн рублей на проведение мероприятия были выделены из бюджета Казани, куда их перечислили из казны Татарстана. При этом, как выяснилось, исполком не провел перед Сабантуем ни одной конкурсной процедуры.

Первоначально штраф за нарушение конкурсной процедуры был наложен на главу исполкома Дениса Калинкина. Однако позже выяснилось, что договор был подписан начальником управления культуры органа. Абзалов пытался опротестовать решение ФАС, однако суд признал его законным.

Татарский народный праздник прошел на Марсовом поле около Эйфелевой башни в Париже 25 мая. В нем приняли участие несколько сотен татар со всего мира, не только из Франции, но и из Германии, Швейцарии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Великобритании и Нидерландов.

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