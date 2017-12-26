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Петровский мост начнут ремонтировать в Липецке

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Петровский мост начнут ремонтировать в следующем году в Липецке, сообщил глава Липецка Сергей Иванов.

В феврале-марте 2018 года начнется ремонт Петровского моста. Глава города считает, что движение по мосту вновь откроется не ранее чем в декабре 2018 года, а ремонтные работы внутри моста будут продолжаться и в 2019 году. До этого времени горожанам придется испытывать некоторые трудности с передвижением, сообщило ИА «Абирег».

Чтобы снизить неудобства горожан к минимуму, разрабатываются варианты прохождения пути минуя мост. Основной вариант — это организовать реверсивное движение по соседнему переходу через Воронеж, перенаправить часть транспорта через плотину на Матырском водохранилище и построить рядом с Петровским мостом понтонную переправу. Такой объездной путь на время ремонта будет стоить городу 37–42 млн рублей. Сам ремонт обойдется городу более чем в 500 млн рублей.

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