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Власти Белоруссии в 2017 году ограничивали доступ к более 100 сайтам

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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На сайте Белорусской ассоциации журналистов сообщается, что власти страны в текущем году ограничивали доступы к более чем 100 информационным интернет-ресурсам.

«За прошедший период 2017 года министерство информации приняло решения об ограничении доступа к 106 информационным ресурсам, размещенным в глобальной компьютерной сети интернет», — приводит сообщение «РИА Новости».

Министерство Белоруссии при ограничении доступа к интернет-сайтам действует в соответствии с законом страны. Доступ ограничивают, в частности, при наличии двух и более письменных предупреждений министерства информации.

Наибольшее количество нарушений в СМИ — распространение недостоверной информации.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документом на территории страны легализованы майнинг и оборот криптовалют.

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