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Счетная палата обнаружила нарушения на 1,9 трлн рублей в 2017 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Счетная палата (СП) выявила по итогам текущего года более 6,5 тыс. нарушений на общую сумму 1,9 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в 2016 году СП обнаружила 3,9 тыс. нарушений на 965 млн рублей.

По словам председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, в основном причины нарушений, как и в 2016 году, связаны с несовершенством нормативных правовых актов, которые регулируют использование бюджетных средств, и с «недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников государственных органов и организаций, распоряжающихся бюджетными средствами».

В 2017 году самыми часто встречающимися видами нарушений стали нарушения при осуществлении госзакупок (2,3 тыс. на сумму более 118,7 млрд рублей), нарушения при формировании и исполнении бюджетов (более 2 тыс. на сумму около 600 млрд рублей) и нарушения при составлении бюджетной отчетности и ведении бухучета (586 на сумму 813,5 млрд рублей).

Деятельность СП помогла вернуть в бюджетную систему 18,8 млрд рублей, в то время как по итогам прошлого года сумма возврата составила 8,8 млрд рублей, сообщает RNS.

В этом году инспекторы ведомства возбудили 389 дел об административных правонарушениях. К настоящему времени суды рассмотрели 267 дел.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что более 20 млн человек в России живут за чертой бедности и имеют доход ниже прожиточного минимума.

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