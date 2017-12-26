Олень провалился в ледяную реку Белая в Башкирии, сообщила пресс-служба Системы-112.

Инцидент произошел сегодня ночью, 26 декабря. В районе 4:30 в службу спасения поступил вызов от жителя поселка Козарез. Он утверждал, что олень пытался перебраться через реку, но лед не выдержал веса животного и провалился под ним, сообщила «МедиаКорСеть».

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели оленя в реке Белой. Экипировавшись в специальное облачение, спасатели достали животное из воды. Они предположили, что олень потерялся из одного из хозяйств, так как он совсем не боялся людей и спокойно подпускал их к себе.