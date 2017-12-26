В центре Ярославля из-за долгов отключили уличное освещение

В Ярославле на одной из центральных улиц — улице Свободы — отключили освещение. Впрочем, ограничение потребления электроэнергии было временным.

Как сообщает «ЯРНОВОСТИ» со ссылкой на МРСК Центр-Ярэнерго, причина отключения — непогашенная задолженность со стороны администрации Ярославля. Долг перед энергетиками составляет 31 млн рублей. О том, что свет на улице в центре города будет отключен, энергетики предупредили власти еще 30 ноября.

Сейчас стороны договорились о погашении долга. Заявку на отключение уличного освещения пока отозвали.

Напомним, 6 декабря электричество было отключено в 66 жилых домах в центре Ярославля. Тогда это произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля.