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В центре Ярославля из-за долгов отключили уличное освещение

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В Ярославле на одной из центральных улиц — улице Свободы — отключили освещение. Впрочем, ограничение потребления электроэнергии было временным.

Как сообщает «ЯРНОВОСТИ» со ссылкой на МРСК Центр-Ярэнерго, причина отключения — непогашенная задолженность со стороны администрации Ярославля. Долг перед энергетиками составляет 31 млн рублей. О том, что свет на улице в центре города будет отключен, энергетики предупредили власти еще 30 ноября.

Сейчас стороны договорились о погашении долга. Заявку на отключение уличного освещения пока отозвали.

Напомним, 6 декабря электричество было отключено в 66 жилых домах в центре Ярославля. Тогда это произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля.

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