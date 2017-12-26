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КНДР завершила разработку нового спутника «Кванменсен-5»

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КНДР завершила разработку нового спутника «Кванменсен-5», оснащенный средствами наблюдения и коммуникационным оборудованием. Об этом сообщила южнокорейская газета Joonanang Ilbo со ссылкой на источники в правительстве.

Название аппарата переводится на русский язык как «Сияющая звезда – 5».

Ранее Северная Корея запускала несколько спутников, однако международное сообщество признавало успешными немногие из них.

В 2012 году КНДР запустила с нового космодрома Сохэ спутник «Кванменсен-3». Командование воздушно-космической обороны США подтвердило тогда успех миссии. Четвертый спутник-шпион Пхеньян отправил в космос в 2016 году. В Соединенных Штатах подтвердили вывод аппарата на орбиту, но с пометкой, что он хаотично вращается и не подает сигналы.

Северная Корея последовательно продолжает развивать космическую программу. Представитель КНДР заявил в июне 2017 года на Конференции по разоружению в Женеве, что республика продолжит исследование космического пространства исключительно в мирных целях.

Однако ряд стран, в том числе Южная Корея, США и Япония, считают эти запуски нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, так как они имеют непосредственное отношение к развитию ракетной программы страны, пишет Утро.ru.

Напомним министерство обороны Южной Кореи создает специальную структуру по КНДР, главной задачей которой будет «более эффективно отвечать на растущую ракетно-ядерную угрозу» со стороны Северной Кореи.

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