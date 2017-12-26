Прямой эфир

Количество РЭС операторов «большой четверки» выросло на 13% за год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор констатировал сохранение положительной динамики в развитии сетей и услуг связи операторов «большой четверки», сообщается во вторник, 26 декабря, на сайте ведомства.

Из статистики следует, что количество радиоэлектронных средств этих операторов с начала 2017 года выросло на 13%, составив таким образом 592 904 к 1 декабря.

Отмечается, что наибольшее увеличение количества действующих РЭС наблюдается у «МегаФона» (на 27). Следом идут Т2 «Мобайл» (на 19 195), «Вымпелком» (на 11 284) и МТС (на 9736).

В то же время по темпам роста лидирует Т2 «Мобайл» (+18,6%). После него расположились «МегаФон» (+15,6%), «Вымпелком» (+11%) и «МТС» (+6,9%). Наибольший прирост РЭС у операторов «большой четверки» зафиксирован в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 2 тыс. РЭС эксплуатировались в октябре с нарушениями
Роскомнадзор запустил портал госуслуг для операторов связи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017