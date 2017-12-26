Количество РЭС операторов «большой четверки» выросло на 13% за год

Роскомнадзор констатировал сохранение положительной динамики в развитии сетей и услуг связи операторов «большой четверки», сообщается во вторник, 26 декабря, на сайте ведомства.

Из статистики следует, что количество радиоэлектронных средств этих операторов с начала 2017 года выросло на 13%, составив таким образом 592 904 к 1 декабря.

Отмечается, что наибольшее увеличение количества действующих РЭС наблюдается у «МегаФона» (на 27). Следом идут Т2 «Мобайл» (на 19 195), «Вымпелком» (на 11 284) и МТС (на 9736).

В то же время по темпам роста лидирует Т2 «Мобайл» (+18,6%). После него расположились «МегаФон» (+15,6%), «Вымпелком» (+11%) и «МТС» (+6,9%). Наибольший прирост РЭС у операторов «большой четверки» зафиксирован в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.