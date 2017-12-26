Асфальт на улицах Брянска укладывают в снег

Дорожные службы Брянска укладывают асфальт поверх снега. Работы ведутся на улице III Интернационала. Фото происходящего появились в одной из социальных сетей. Пользователи уже назвали работу бригад издевательством и пустой тратой денег.

Интернет-газета «Брянские новости» приводит мнения специалистов, которые утверждают, что такой ремонт действительно можно проводить и зимой, однако для этого необходимо соблюдать определенную технологию. В частности, перед началом работ участок необходимо осушить, что в данном случае не происходит.

Портал iz.ru в середине декабря сообщал о том, что ремонт дорог в Брянске обошелся бюджету в 489,5 тыс. рублей. Было отремонтировано более 400 тыс. кв. м трасс.

Дорожный фонд Брянской области в этом году увеличился на 181 млн рублей. Из этой суммы на строительство и ремонт автомобильных дорог региона пошло около 45 млн рублей.